{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело историка Олега Соколова
Обновлено 

Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия

Как сообщил его адвокат Александр Почуев, следствие завершено, обвинение предъявлено в окончательном виде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Следствие по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, завершено. Как сообщил журналистам во вторник его адвокат Александр Почуев, историку предъявлено обвинение в окончательном виде.

На эту тему
Что известно о деле историка Соколова

"Следствие по делу историка Соколова завершено. Ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия"), о чем ему в моем присутствии было объявлено в СИЗО-2 города Москвы", - сказал защитник.

Адвокат также отметил, что свою вину Соколов признает и раскаивается. Защита приступит к ознакомлению с материалами дела уже на текущей неделе.

Обвиняемого в убийстве историка в конце прошлого года перевезли из Петербурга в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В начале января исследование было завершено, Соколова признали вменяемым.

Теги
Дело историка Олега Соколова
Реклама на ТАСС
Дело историка Олега Соколова
Защита историка Соколова попросит рассмотреть дело в закрытом режиме
По словам адвоката Александра Почуева, это обусловлено мотивами сохранения тайны личной жизни участников процесса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС