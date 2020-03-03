Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Следствие по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, завершено. Как сообщил журналистам во вторник его адвокат Александр Почуев, историку предъявлено обвинение в окончательном виде.

"Следствие по делу историка Соколова завершено. Ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное хранение оружия"), о чем ему в моем присутствии было объявлено в СИЗО-2 города Москвы", - сказал защитник.

Адвокат также отметил, что свою вину Соколов признает и раскаивается. Защита приступит к ознакомлению с материалами дела уже на текущей неделе.

Обвиняемого в убийстве историка в конце прошлого года перевезли из Петербурга в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В начале января исследование было завершено, Соколова признали вменяемым.