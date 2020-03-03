Фигурантка, давшая показания на главу Всероссийского общества глухих, осуждена на 3,5 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы повторно вынес приговор, назначив 3,5 года колонии Ирине Руденко - фигурантке дела президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерия Рухледева. Он обвиняется в многомиллионных растратах в организации.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Руденко заключила досудебное соглашение со следствием и была осуждена в особом порядке после отмены приговора. Она раскаялась в содеянном и дала признательные показания.

"Приговором Хамовнического суда Москвы Руденко признана виновной в совершении двух эпизодов преступления по статье 160 УК РФ (растрата). Ей назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда", - сказал представитель суда.

По его словам, в ходе прений сторон прокурор попросил приговорить Руденко к пяти годам лишения свободы, а защита обвиняемой попросила дать ей условный срок.

Ирина Руденко в прошлом году была признана виновной в совершении двух эпизодов растраты в организации на общую сумму около 330 млн рублей, ей было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. По данным следствия, преступления были совершены в период с 2011 года по 2014 год. Согласно приговору, Руденко "создавала и искала подконтрольные юридические лица в качестве фиктивных контрагентов ОООИ ВОГ и его дочерних организаций и управляла их банковскими счетами, предпринимала действия к обналичиванию денежных средств, добытых в результате хищений, принимала меры к сокрытию преступлений". Гособвинение сочло чрезмерно мягким наказание для Руденко и обжаловало его в Мосгорсуде, который отменил приговор, но вместе с тем вернул дело генпрокурору для устранения препятствий при рассмотрении по существу в суде первой инстанции, а также отпустил ее из СИЗО под домашний арест.

Другие фигуранты

Президент Всероссийского общества глухих Валерий Рухледев 25 мая 2018 года был помещен под домашний арест. Он обвиняется в растрате денег организации, совершенной в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Однако в конце марта прошлого года суд изменил ему меру пресечения и отправил в СИЗО. Вину он не признает. В середине января Московский городской суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, срок которого установлен до 17 апреля.

Рухледев стал президентом организации в 2003 году. Кроме того, он является членом совета при президенте РФ по делам инвалидов.

В рамках этого же дела ранее были арестованы частично признавшие вину бывший главный юрист организации Евгений Новосельцев (в отношении него суд также отказался продлевать арест и отпустил в зале суда) и начальник управления финансов ВОГ Татьяна Зембатова, которой Мосгорсуд по просьбе следствия смягчил меру пресечения на домашний арест. В рамках расследуемого дела ранее был также арестован начальник управления социальной политики и реабилитации организации Максим Ларионов, обвиняемый в мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ). Он был освобожден из СИЗО в конце января этого года.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2018 года. По версии следствия, фигуранты растратили более 300 млн рублей, принадлежащих Всероссийскому обществу глухих.