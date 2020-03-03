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Экс-замглавы Новочеркасска приговорили к 7,5 года колонии за взятку 1 млн рублей

Чиновник получил взятку от предпринимателя за покровительство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 марта. /ТАСС/. Бывший первый заместитель главы администрации Новочеркасска Ростовской области Сергей Басакевич осужден на 7,5 года за получение взятки на сумму 1 млн рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

"Осужденному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности на 3 года", - говорится в сообщении.

Было установлено, что Басакевич, работая первым заместителем главы администрации Новочеркасска, курирующим вопросы ЖКХ и благоустройства, градостроительной деятельности, экономики, промышленности и транспорта, получил от подрядчика взятку в размере 1 млн рублей за общее покровительство при получении муниципального контракта по ремонту трамвайных путей.

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