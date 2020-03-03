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Дело историка Олега Соколова

Защита историка Соколова попросит рассмотреть дело в закрытом режиме

По словам адвоката Александра Почуева, это обусловлено мотивами сохранения тайны личной жизни участников процесса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия, намерена просить суд о рассмотрении уголовного дела в закрытом режиме. Об этом журналистам во вторник сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

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"Я планирую заявить о рассмотрении дела в закрытом режиме. Это обусловлено мотивами сохранения тайны личной жизни участников трагедии. Чрезмерная публичность данного процесса уже вызвала отрицательные последствия, как для стороны защиты, так и потерпевшей стороны. В отношении историка Соколова фактически был сформирован заочный резко негативный общественный вердикт", - сказал адвокат.

Следствие по делу историка Соколова, по словам Почуева, завершено. Ему предъявлено обвинение в окончательном виде, в ближайшие дни защита начнет знакомиться с материалами уголовного дела. На данный момент Соколов находится в московском СИЗО-2 ("Бутырка"), куда его перевезли из Петербурга в конце прошлого года для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В начале января исследование было завершено, Соколова признали вменяемым.

Теги
РоссияДело историка Олега Соколова
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