Защита историка Соколова попросит рассмотреть дело в закрытом режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия, намерена просить суд о рассмотрении уголовного дела в закрытом режиме. Об этом журналистам во вторник сообщил адвокат Соколова Александр Почуев.

"Я планирую заявить о рассмотрении дела в закрытом режиме. Это обусловлено мотивами сохранения тайны личной жизни участников трагедии. Чрезмерная публичность данного процесса уже вызвала отрицательные последствия, как для стороны защиты, так и потерпевшей стороны. В отношении историка Соколова фактически был сформирован заочный резко негативный общественный вердикт", - сказал адвокат.

Следствие по делу историка Соколова, по словам Почуева, завершено. Ему предъявлено обвинение в окончательном виде, в ближайшие дни защита начнет знакомиться с материалами уголовного дела. На данный момент Соколов находится в московском СИЗО-2 ("Бутырка"), куда его перевезли из Петербурга в конце прошлого года для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В начале января исследование было завершено, Соколова признали вменяемым.