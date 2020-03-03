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Исламабад направил Лондону просьбу депортировать бывшего премьер-министра Пакистана

Наваз Шариф, осужденный по делу о коррупции, сейчас находится в Великобритании на лечении

ИСЛАМАБАД, 3 марта. /ТАСС/. Правительство Пакистана направило властям Великобритании письмо с просьбой о депортации бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, осужденного по делу о коррупции. Об этом в понедельник сообщила специальный помощник премьер-министра по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван.

"Письмо с просьбой выслать Шарифа уже направлено", - рассказала Аван. "Скорее всего письмо, подготовленное министерством иностранных дел, уже в Великобритании, - добавила она. - Данная просьба озвучена властям Великобритании ввиду необходимости исполнить требование суда в отношении Шарифа".

Ранее правительство пакистанской провинции Пенджаб отклонило ходатайство о продлении срока освобождения под залог бывшего главы кабинета министров, который в настоящее время находится на лечении в Лондоне. Подобное решение суда было вызвано тем, что врач Шарифа не предоставил в суд ни одного отчета о состоянии здоровья осужденного.

19 ноября 2019 года бывший премьер Пакистана вылетел в Лондон для лечения в рамках выданного ему судом разрешения однократно на срок до 4 недель покинуть страну по медицинским показаниям. 22 октября Шариф был переведен в больницу из тюрьмы Кот-Лахпат с подозрением на лихорадку денге. Проведенное медицинское обследование показало, что у бывшего пакистанского премьера сильно понижен уровень тромбоцитов, тогда пакистанские врачи так и не смогли определить причину болезни.

24 декабря 2018 года Наваз Шариф был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Он трижды занимал пост главы правительства - в 1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 гг. В ходе каждого из этих сроков против него были инициированы судебные разбирательства по обвинению в коррупции и других правонарушениях.

Теги
ПакистанВеликобританияШариф, Наваз
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