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В Петербурге и Ленинградской области у членов банды изъяли около 30 кг наркотиков

По словам источника ТАСС, силовикам удалось задержать пять членов преступной группировки, в том числе предполагаемого главаря

ТАСС, 3 марта. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ) по торговле наркотиками через даркнет в различных регионах России. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Задержаны пять человек, в том числе предполагаемый организатор преступной схемы", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при обысках у них найдены синтетические и растительные наркотики, порошок, таблетки и кристаллические вещества. Также на территории Ленинградской области удалось обнаружить закладку весом 10 кг. "Общий вес изъятого - около 30 кг. Еще обнаружены колбы и химия для изготовления наркотиков и психотропов", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника ТАСС, участники группы продавали запрещенные вещества через закладки не только в Петербурге, но и еще в нескольких регионах России.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

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РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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