AP: число жертв торнадо в штате Теннесси увеличилось до 19

ТАСС, 3 марта. Число погибших в результате торнадо, произошедшего в штате Теннесси в ночь на вторник, выросло до 19. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (АР) со ссылкой на представителя управления штата по чрезвычайным ситуациям.

В результате стихии разрушено не менее 40 зданий.

Ранее губернатор штата Билл Ли и начальник пожарной службы города Нэшвилл Уильям Суонн информировали о девяти погибших и 156 госпитализированных. Торнадо привел к обрывам линий электропередачи. Как сообщает телеканал CNN, более 47 тыс. потребителей в штате остались без электроэнергии.