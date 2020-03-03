Чиновников в Кузбассе подозревают в халатности из-за непредоставления лекарств больному

КЕМЕРОВО, 3 марта. /ТАСС/. Чиновники в Кузбассе не предоставили жизненно важный медицинский препарат больному с редким наследственным заболеванием - муковисцидозом, направив его на консилиум в Москву. Следователи в Кузбассе возбудили уголовное дело из-за халатности, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). В рамках его расследования молодому человеку будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, повлияло ли отсутствие медицинского препарата на состояние его здоровья", - сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Проверку соблюдения законодательства о здравоохранении также организовала прокуратура Кемеровской области.

Как сообщают местные СМИ, юноша из Новокузнецка с детства страдает муковисцидозом, через суд его семья в 2017 году добилась от департамента охраны здоровья населения обеспечения дорогостоящим препаратом для лечения, но лекарство предоставляли только до совершеннолетия. После 18-летия региональные чиновники отправили пациента в Москву на медицинский консилиум для определения тактики дальнейшего лечения. Во время поездки состояние юноши резко ухудшилось, его сняли с поезда и отвезли на срочную операцию в Тюмень из-за разрыва легкого. Медики сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь, их консультируют специалисты профильной клиники. "При первой возможности после стабилизации состояния пациент будет транспортирован в профильную клинику", - сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, в регионе посчитали необходим провести повторный консилиум после совершеннолетия пациента, так как тактика лечения больных с муковисцидозом у детей и взрослых отличается. В Кузбассе это сделать невозможно из-за отсутствия у местных врачей опыта применения медицинского препарата, поэтому пациента направили в Москву.

"Тактика лечения у детей и взрослых может отличаться с учетом возрастных особенностей организма, динамики хронического заболевания, оценки эффективности лекарственной терапии. Поэтому для получения разрешения Минздрава РФ необходим повторный консилиум профильной медицинской организации, но уже не педиатрической, а взрослой сети. В связи с отсутствием опыта применения препарата у врачей пульмонологов Кузбасса была проведена консультация со специализированной федеральной клиникой, специалисты которой посчитали необходимой плановую госпитализацию пациента для определения целесообразности назначения препарата", - объяснили решение в департаменте.

О заболевании

Муковисцидоз - тяжелое заболевание легких, которое проявляется в детском возрасте. К нему приводит генетическая мутация, из-за которой слизь, покрывающая внутреннюю поверхность легких и поджелудочной железы, становится вязкой и перестает выводиться из организма. Этот процесс приводит к размножению бактерий, в результате чего больной постоянно страдает от легочных инфекций и испытывает удушье.

В конце 2019 года в СМИ появилась информация, что родители детей с муковисцидозом жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные антибиотики для терапии при заболевании. Занимавшая на тот момент должность министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. Скворцова также отметила, что большинство оригинальных препаратов для лечения муковисцидоза имеют аналоги на российском рынке.