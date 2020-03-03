В Ингушетии возбудили дело после исчезновения двух молодых людей

МАГАС, 3 марта. /ТАСС/. Следователи в Ингушетии возбудили дело из-за исчезновения двоих молодых людей, которые прибыли из Москвы в Ингушетию, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.

Следственные органы возбудили дело об убийстве. "По данным следствия, 27 февраля примерно в 15:30 мск 21-летний Хамзат и 17-летний Элез Дзейтовы прибыли из Москвы в Назрань, после чего безвестно убыли в неизвестном направлении, и с тех пор их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения мужчин. Расследование уголовного дела продолжается.