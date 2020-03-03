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Бастрыкин: СК должен стать высокотехнологичным органом борьбы с преступностью

Как подчеркнул председатель СК, в минувшем году работа ведомства оставалась "динамичной и наступательной"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России должен стать "высокотехнологичным федеральным органом, способным решать самые сложные задачи по противодействию преступности". Такую цель обозначил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на расширенной коллегии ведомства с участием зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, глав Генпрокуратуры, МВД, ФСБ, Росгвардии и заместителя председателя Верховного суда.

Как подчеркнул Бастрыкин, в минувшем году работа СК оставалась "динамичной и наступательной". "Продолжается системное развитие Следственного комитета России на основе патриотических начал, принципов государственности, преемственности следственных традиций как самодостаточного, мобильного и высокотехнологичного федерального органа с современной экспертной базой, способного решать самые сложные задачи по противодействию преступности", - подчеркнул глава ведомства.

Он отметил создание специализированных подразделений в СК по различным видам преступлений, а также развитие криминалистических возможностей. В качестве примера он привел применение данных со спутников при расследовании уголовных дел. "Полученные данные дистанционного зондирования Земли из космоса легли (в качестве одного из доказательств - прим. ТАСС) в основу целого ряда обвинительных приговоров", - пояснил Бастрыкин.

Кроме того, в СК готовятся к созданию собственного учреждения для проведения судебных экспертиз по уголовным делам, а также приступили "к созданию современного ситуационного центра СК, оснащенного новейшими технологиями в сфере ситуационного анализа и принятия управленческих решений на стадии предварительного расследования".

СК также нацелен на цифровое развитие - Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных эффективно использовать возможности для обращения граждан через электронные сервисы. В ведомстве создан и информационно-технический совет по вопросу информационной деятельности. Кроме того, сообщил Бастрыкин, "введены должности специалистов для социологических исследований".

С 2011 года, когда был создан самостоятельный СК, следователи направили в суд 880 тысяч уголовных дел, в том числе 83 тысячи - о коррупции. Государству и гражданам возмещен ущерб более чем на 300 млрд рублей. Благодаря новым возможностям криминалистики во взаимодействии с оперативными подразделениями МВД и ФСБ с 2007 года раскрыто более 70 тысяч преступлений прошлых лет (из них 5,5 тыс. - только за прошлый год, включая 558 убийств, 274 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 305 изнасилований и почти 1,5 тыс. иных тяжких и особо тяжких преступлений).

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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