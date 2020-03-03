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Власти Татарстана сообщили, что задумавшего убийство школьника выявили еще в 2019 году

О подростке из Казани, который хотел убить своих одноклассников, ранее сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский

КАЗАНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Подростка из Казани, который хотел убить своих одноклассников и сделал ролик о якобы уже совершенном преступлении, выявили еще в 2019 году, сообщили ТАСС во вторник в министерстве образования и науки республики, комментируя опубликованное во вторник сообщение Национального антитеррористического комитета (НАК).

О школьнике, который хотел убить своих одноклассников, сообщил официальный представитель НАК Андрей Пржездомский. По его словам, в Казани ученик лицея позвонил в службу 112 и сказал, что "готов перестрелять всех". Позже подросток объяснил, что среди одноклассников у него не было авторитета, он не успевал по иностранному языку. Сейчас, по словам Пржездомского, подросток находится на домашнем обучении, за ним установлен плотный контроль.

"Распространяемые в СМИ сообщения о предотвращении вооруженного нападения на школу требуют уточнения. Речь идет о случае, произошедшем в 2019 году, когда было зафиксировано обращение в правоохранительные органы о предполагаемом преступлении", - сообщили в региональном министерстве, добавив, что сейчас в школах региона возрождают медико-психологическую службу, чтобы не повторилось подобное,

Предполагается, что возрождаемая комплексная медико-психологическая служба в школах Татарстана будет работать с детьми, педагогами и родителями. Кроме того, каждый ребенок и родитель в республике, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут анонимно и круглосуточно позвонить на телефон доверия и получить консультацию психологов, отметили в министерстве.

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РоссияТатарстан
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