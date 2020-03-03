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В Подмосковье выясняют обстоятельства гибели курсанта академии МЧС

Инцидент произошел в спортзале загородного учебного центра "Нагорное" АГПС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Курсант первого курса Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ погиб в Подмосковье после падения баскетбольной стойки. Об этом ТАСС сообщили во вторник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в понедельник в спортзале загородного учебного центра "Нагорное" АГПС. Курсант хотел передвинуть баскетбольную стойку, но она упала на него. В результате молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас по факту гибели курсанта проводится проверка.

В свою очередь в пресс-службе МЧС России сообщили, что руководство ведомства приложит все усилия в оказании помощи следственным органам в расследовании данного инцидента. В МЧС выразили соболезнования родителям и близким погибшего.

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Россия
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