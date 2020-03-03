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В Оренбургской области возбудили дело против мужчины, ранившего в суде пристава

По версии следствия, к таким действиям подсудимого побудило несогласие с приговором

ОРЕНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, который во время заседания суда пытался ранить ножом себя и травмировал судебного пристава. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, размещенном во вторник.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказано в сообщении.

Мужчина являлся подсудимым по уголовному делу о хранении наркотиков и пришел в суд на оглашение приговора. В ходе заседания он достал керамический нож и ранил себя, а также судебного пристава, который пытался его остановить. По версии следствия, к таким действиям подсудимого побудило несогласие с приговором.

"В рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Сорочинского РОСП УФССП России по Оренбургской области. Подозреваемый осужден к реальному сроку отбытия наказания по приговору суда и взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - уточняется в сообщении регионального управления СК РФ.

Ранее в Оренбургском областном суде ТАСС сообщили, что применивший насилие в отношении пристава мужчина находился под подпиской о невыезде, перед входом в здание суда был досмотрен и прошел рамку металлоискателя. Оборудование могло не зафиксировать запрещенный предмет, так как нож не был металлическим.

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