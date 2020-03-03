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Уголовное дело возбудили в отношении мошенников, лишивших квартиры ветерана в Калининграде

Пенсионера обманул его знакомый

КАЛИНИНГРАД, 3 марта. /ТАСС/. Знакомый обманом завладел квартирой ветерана Великой Отечественной войны, который живет в Калининграде. Прокуратура региона возбудила уголовное дело о мошенничестве, сообщается во вторник на сайте ведомства.

О произошедшем участник Сталинградской битвы рассказал прокурору области при личной встрече в ходе выездного приема. Вместо договора пожизненной ренты с содержанием, с ним заключили договор купли-продажи квартиры, но денег за квартиру он не получил. Суд признал сделку законной. Прокуратура провела проверку и выявила нарушения.

Также подготовлено апелляционное представление прокуратуры на решение суда, которым 96-летнему ветерану отказано в удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи квартиры.

Уголовное дело расследуется органами МВД. Главк СК по Калининградской области направил ходатайство об его истребовании в производство следственных органов СК.

В новость внесена правка (20:47 мск) - передается с уточнением в первом абзаце.

Теги
РоссияКалининградская область
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