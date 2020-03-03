Замначальника ФСИН Северной Осетии временно отстранен от должности на время суда

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 марта. /ТАСС/. Замначальника ФСИН по Северной Осетии Амиран Тигиев временно отстранен от должности на время суда над ним. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.

"Ленинский районный суд г. Владикавказа на закрытом заседании временно отстранил от занимаемой должности заместителя начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний России по РСО - Алания Тигиева А.З. на период уголовного судопроизводства", - говорится в сообщении.

Следственным комитетом РФ по Северной Осетии в конце января в отношении Тигиева было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

По данным пресс-службы, необходимость отстранения подозреваемого от должности вызвана тем, что являясь должностным лицом, он может, присутствуя без каких-либо ограничений на рабочем месте, оказывать давление на свидетелей по уголовному делу, большинство из которых находятся в его непосредственном подчинении. "При этом возложенная на подозреваемого мера процессуального принуждения (в пределах сроков предварительного расследования и судебного разбирательства уголовного дела) не может расцениваться как акт признания подозреваемого виновным в совершении преступления", - пояснили в пресс-службе.

Полковник внутренней службы Тигиев был назначен на должность заместителя начальника УФСИН России по республике в 2016 году

Ранее Ленинский районный суд Владикавказа арестовал экс-главу УФСИН по Северной Осетии Юрия Емельянова по подозрению в хищении 3 млн рублей.