Источник: силовики провели обыск в отделе полиции Петербурга по делу об азартных играх

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур провели во вторник обыск в районном отделе полиции на юге Санкт-Петербурга по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в районе, сообщили ТАСС два источника в силовых структурах.

Другой источник подтвердил данную информацию, отметив, что оперативно-следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о незаконной организации азартных игр на территории города.

Источники не уточнили, был ли задержан кто-либо после обысков. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.