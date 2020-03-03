{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: силовики провели обыск в отделе полиции Петербурга по делу об азартных играх

Источники не уточнили, был ли задержан кто-либо после обысков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур провели во вторник обыск в районном отделе полиции на юге Санкт-Петербурга по уголовному делу об организации незаконных азартных игр в районе, сообщили ТАСС два источника в силовых структурах.

Другой источник подтвердил данную информацию, отметив, что оперативно-следственные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о незаконной организации азартных игр на территории города.

Источники не уточнили, был ли задержан кто-либо после обысков. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Двое жителей Дагестана заключены в СИЗО Петербурга по делу о стрельбе в баре
Один из мужчин в ходе конфликта ударил ножом посетителя заведения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС