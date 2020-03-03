СМИ: во Франции вооруженный мужчина взял в заложники женщину и пятерых детей

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Вооруженный мужчина в городе Ла-Шапель-Сен-Люк (департамент Об, северо-восток страны) взял во вторник в заложники свою семью - беременную жену и пятерых детей. Об этом сообщил телеканал France 3.

По его данным, во вторник днем в полицейский участок поступила жалоба о ссоре. Приехавшим на место полицейским не удалось войти в квартиру, на жильцов которой поступила жалоба. Вместо того чтобы открыть дверь полицейским, хозяин квартиры выстрелил в их автомобиль и заперся в доме, взяв семью в заложники.

По данным телеканала BFM, переговоры об освобождении заложников велись 16 часов. В настоящее время полиция готовится к штурму.

Как указывает France 3, в прошлом году этого жителя города год назад задерживали на улице с мечом в руках. По словам мэра коммуны, мужчина страдает психическими расстройствами.