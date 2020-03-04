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NBC: число жертв торнадо в Теннесси увеличилось до 25

По данным телеканала, это стихийное бедствие стало вторым в истории штата по количеству жертв
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© AP Photo/Wade Payne

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Количество погибших в результате торнадо, обрушившегося в ночь на вторник на американский штат Теннесси, достигло 25 человек. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на власти штата.

Ранее телекомпания CNN сообщала о 22 жертвах. Больше всего жертв подтверждено в округе Патнам. Затем следуют округи Бентон, Уилсон и Дэвидсон.

NBC приводит данные Национального агентства США по океанам и атмосфере (NOAA), согласно которым, стихийное бедствие стало вторым в истории Теннесси по числу жертв. 22 марта 1952 года вихри привели к гибели 38 человек в этом штате, а 5 февраля 2008 года - к гибели 22 человек. Ровно год назад торнадо унес жизни 23 человек в округе Ли (штат Алабама).

Стихийное бедствие во вторник привело в Теннесси к разрушению десятков построек и к обрывам линий электропередачи. Как сообщает NBC, около 43 тыс. потребителей в штате до сих пор остаются без электроэнергии.

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