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В Якутии ФСБ возбудила дело из-за обнаруженного в машине золота стоимостью 11 млн рублей

Выходец из Армении пытался вывезти из республики более 3 кг россыпного шлихового золота для дальнейшей продажи

ЯКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело в отношении выходца из Армении, у которого при осмотре машины нашли россыпное шлиховое золото общим весом более 3 кг и стоимостью около 11 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе УФСБ России по Якутии.

"Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ ("Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, а равно незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере"). Драгоценный металл будет обращен в доход государства", - говорится в сообщении.

27 февраля в городе Нерюнгри при обследованим машины было обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом более 3 кг. Его стоимость по котировке Центрального банка РФ составила около 11 млн рублей.

По данным сотрудников управления ФСБ России по республике, подозреваемый планировал вывезти золото из Якутии для дальнейшей продажи.

Теги
АрменияРоссияЯкутия
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