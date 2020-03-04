В Якутии ФСБ возбудила дело из-за обнаруженного в машине золота стоимостью 11 млн рублей

ЯКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовное дело в отношении выходца из Армении, у которого при осмотре машины нашли россыпное шлиховое золото общим весом более 3 кг и стоимостью около 11 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе УФСБ России по Якутии.

"Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ ("Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, а равно незаконные хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере"). Драгоценный металл будет обращен в доход государства", - говорится в сообщении.

27 февраля в городе Нерюнгри при обследованим машины было обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом более 3 кг. Его стоимость по котировке Центрального банка РФ составила около 11 млн рублей.

По данным сотрудников управления ФСБ России по республике, подозреваемый планировал вывезти золото из Якутии для дальнейшей продажи.