Самолет авиакомпании S7 вернулся в Новосибирск из-за сработавшего датчика неисправности

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, вылетевший из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт отправления после срабатывания датчика технической неисправности, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Самолет Новосибирск - Москва, вылетевший в 06:40 (02:40 мск) вернулся в аэропорт отправления из-за срабатывания датчика технической неисправности", - сказала собеседница агентства.

На борту было 97 пассажиров и шесть членов экипажа. В 09:21 (05:21 мск) пассажиры были отправлены в Москву резервным бортом. Западно-сибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом.

В авиакомпании S7 и новосибирском аэропорту Толмачево пока не прокомментировали ТАСС причины срабатывания датчика.