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Дело Хорошавина

Бывший глава секретариата экс-губернатора Сахалина получил условный срок

Суд приговорил Вячеслава Горбачева к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд в среду вынес приговор в коррупционном деле в отношении Вячеслава Горбачева - бывшего главы секретариата экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина - и назначил ему 7 лет и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

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Горбачев ранее проходил в качестве главного свидетеля, а затем обвиняемого в коррупционном деле Хорошавина. В прошлом году ему было предъявлено обвинение по пяти эпизодам получения взяток в особо крупном размере. 18 октября суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет. Параллельно с этим шло расследование второго уголовного дела, в котором Хорошавин обвинялся в получении взяток при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска в 2014 году. По этому делу Горбачеву было предъявлено обвинение в конце декабря 2019 года. Судебные слушания начались 18 февраля этого года.

"Суд приговорил Горбачева к 7 годам и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет", - сообщил собеседник агентства.

Ранее в суде ТАСС сообщали, что Горбачев заключил соглашение со следствием и признал вину. По версии следствия, Горбачев совместно с другими участниками преступной группы, возглавляемой Александром Хорошавиным, организовал получение взяток в размере от 2 до 10 млн рублей. Деньги преступная группа получала от желающих участвовать в качестве кандидатов в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва. Всего таким способом в виде взяток было получено свыше 100 млн рублей.

Дело Хорошавина

Хорошавин был задержан в марте 2015 года. Президент России Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

По версии следствия, Хорошавин в должности губернатора при участии членов созданной им организованной группы в 2014 году получил от 18 человек взятки в размере от 2 млн до 10 млн рублей с каждого. Также следствие установило, что Хорошавин, используя служебное положение, создал условия для получения взяток еще от двух лиц в размере 3 млн и 10 млн рублей. Это были деньги за содействие в подготовке и проведении избирательных кампаний на выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска пятого созыва в 2014 году.

В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в 500 млн рублей. Сейчас Хорошавин знакомится с материалами второго возбужденного в отношении него уголовного дела о взятках при проведении выборов в гордуму.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичХорошавин, Александр ВадимовичРоссияДело ХорошавинаСахалинская область
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