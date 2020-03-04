Источник: по делу о драке фанатов в Москве задержали не менее 20 человек

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудники центра противодействия экстремизму МВД России задержали не менее 20 футбольных фанатов, их проверяют на причастность к драке между болельщиками в Москве на станции метро "Маяковская", а также в троллейбусе и на прилегающих к стадиону "Динамо" им. Льва Яшина улицах. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Сотрудники центра "Э" и следователи провели множество обысков у фанатов в Москве, подмосковных Сергиевом Посаде, Королеве, Мытищах, Чехове, Подольске, а также в Уфе. Задержаны 20 человек - болельщики ЦСКА, "Динамо" и "Спартака", - сказал собеседник агентства. По его словам большую часть этих людей, вероятно, отпустят. Их могут привлечь в качестве свидетей по уголовному делу, их процессуальный статус станет известен в ближайшее время.

Драка произошла 29 февраля на платформе станции метро "Маяковская" между футбольными фанатами "Спартака" и "Динамо". По данным источника в экстренных службах, несколько стычек между болельщиками "Динамо" и "Спартака" произошло и у стадиона. Самая крупная из них, по его словам, случилась в троллейбусе на Ленинградском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору") УК РФ.