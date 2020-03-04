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В Адлере ликвидировали открытое горение на территории рынка

По предварительным данным МЧС, пострадавших нет

СОЧИ, 4 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории рынка в Адлере, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Утром диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на улице Демократическая на территории рынка в Адлере. По уточненным данным, площадь пожара составляет 800 кв. м. Ранее в управлении сообщали, что площадь пожара составила 500 кв. м.

"В 9:21 - ликвидация открытого горения", - сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, в ликвидации пожара задействовано 45 человек и 13 единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.

В новость внесены изменения (10:10 мск) - уточняется площадь пожара

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РоссияКраснодарский край
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