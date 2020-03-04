Самолет, севший в Казани из-за сердечного приступа пассажира, продолжил путь в Москву

КАЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Челябинска и совершивший вынужденную посадку в Казани из-за сердечного приступа у одного из пассажиров, продолжил свой путь в Москву. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе международного аэропорта Казань.

"Вылетел в Домодедово, продолжил движение по маршруту", - сказал собеседник агентства.

По данным авиаперевозчика, мужчину 1959 года рождения доставили в медучреждение. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана, пациента доставили в кардиологическое отделение, он находится в стабильном состоянии.