{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Самолет, севший в Казани из-за сердечного приступа пассажира, продолжил путь в Москву

Состояние мужчины стабильное

КАЗАНЬ, 4 марта. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Челябинска и совершивший вынужденную посадку в Казани из-за сердечного приступа у одного из пассажиров, продолжил свой путь в Москву. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе международного аэропорта Казань.

"Вылетел в Домодедово, продолжил движение по маршруту", - сказал собеседник агентства.

По данным авиаперевозчика, мужчину 1959 года рождения доставили в медучреждение. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана, пациента доставили в кардиологическое отделение, он находится в стабильном состоянии.

 

 

Теги
РоссияТатарстанЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Обвиняемый в коррупции ректор Воронежского технического университета сложил полномочия
Сергей Колодяжный не признал свою вину в суде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС