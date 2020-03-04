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В Белоруссии будут судить двух россиян по делу о взрыве фейерверков

В результате подрыва салютных установок, не соответствовавших требованиям безопасности, погиб человек, еще 11 пострадали

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Следователи в Белоруссии завершили расследование уголовного дела о взрывах салютных установок 3 июля 2019 года в Минске, в результате которых погиб человек. Материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщили в среду в Следственном комитете Белоруссии.

Обвинения предъявлены двум гражданам России - сотрудникам компании-поставщика пиротехники - и командиру роты Минской военной комендатуры. По версии следствия, перед запуском фейерверков они попытались самостоятельно доработать бракованные пиротехнические изделия, что в итоге и привело к взрывам.

"По результатам расследования двум сотрудникам предприятия-изготовителя фейерверочных изделий (ОАО "Пиро-Росс", Сергиев Посад - прим. ТАСС) предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 299 ("Нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере") Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении СК республики. Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 463 ("Нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере") УК Белоруссии.

Следствие установило, что накануне салюта сотрудники Минской военной комендатуры обнаружили, что некоторые фейерверки бракованные. Для исправления дефектов в белорусскую столицу прибыли два инженера предприятия-изготовителя. По версии СК, они вместе с командиром роты военной комендатуры "дорабатывали изделия путем внесения изменений, не предусмотренных руководством по эксплуатации, нормативной и технической документацией".

В итоге из 480 фейерверков калибра 195 мм, заряженных в салютные установки, более 190 не соответствовали требованиям безопасности. При проведении салюта они взорвались на низкой высоте и в стволах мортир, в результате чего один человек погиб, еще одиннадцать пострадали. "Ущерб имуществу физических и юридических лиц причинен на общую сумму свыше 740 тысяч белорусских рублей (более $330 тыс.)", - отметили в Следственном комитете Белоруссии.

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