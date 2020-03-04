Обвиняемый в коррупции ректор Воронежского технического университета сложил полномочия

"Я сложил с себя полномочия ректора. С пятницы не могу влиять на события в вузе", - сказал Колодяжный в Ленинском районном суде Воронежа, где ему изберут меру пресечения.

Ранее в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ сообщили, что Колодяжного и четырех проректоров вуза задержали по подозрению во взяточничестве и мошенничестве.

"Будучи допрошенным, Колодяжный вину не признал", - сказал следователь, обращаясь к судье, отметив, что ректора задержали 2 марта, а уголовное дело возбудили 28 февраля.

Следователь ходатайствует об аресте Колодяжного до 28 апреля.

По данным регионального СК, с января 2015 года по январь 2020-го ректор вуза получил от подчиненного за покровительство взятку в размере не менее 2 млн рублей, которые ранее были ему же выданы в виде премии. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") в отношении Колодяжного, а также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") по факту противоправных действий должностных лиц указанного учебного заведения.

В новость внесены изменения (10:59 мск) - добавлены подробности.