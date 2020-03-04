В Петербурге задержали десять человек по подозрению в организации незаконных азартных игр

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции и СК в Санкт-Петербурге раскрыли деятельность организованной группы и задержали десять человек по подозрению в организации нелегальных азартных игр в Красносельском районе города, проведены обыски и изъято оборудование. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате проведенных мероприятий задержаны два предполагаемых организатора и восемь администраторов, которые были доставлены в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, полицейские установили пять заведений, где было организовано проведение азартных игр на территории Красносельского района. В них проведены обыски. "Изъято в общей сложности около 30 тыс. рублей, 53 электронных игровых устройства, черновые записи и компьютеры администраторов", - отметили в ведомстве.

Реальный доход организаторов от преступной деятельности в настоящее время устанавливается. Все мероприятия проводились по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконная организация и проведение азартных игр").

Ранее источники в следственных органах сообщали ТАСС, что по данному делу был также проведен обыск в отделе полиции на юге города.