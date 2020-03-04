После обрушения стены жилого дома в Самаре возбудили дело о халатности

САМАРА, 4 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения стены дома в Самаре. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону, распространенном в среду.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ, по факту халатности со стороны сотрудников администрации городского округа Самары, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку", - говорится в сообщении.

Во вторник в Самаре произошло обрушение несущей стены в жилом многоквартирном двухэтажном доме на соседний одноэтажный дом, пожара не последовало. С места происшествия госпитализированы две женщины и двое детей. В момент инцидента в доме находились 12 человек, в том числе четверо детей.

По данным следователей, травмы получила женщина, находившаяся в доме в момент обрушения. Двое детей находятся в больнице под наблюдением врачей. Как сообщили в региональном Минздраве, женщина находится в удовлетворительном состоянии, жизни детей ничего не угрожает.