СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Михайловки

ВОЛГОГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Михайловки (Волгоградская область) Сергея Фомина по факту злоупотребления полномочиями. Об этом сообщила ТАСС представитель следственного управления СК РФ по региону.

"В отношении Фомина возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Информацию о задержании не подтверждаем, он не задержан", - сказала ТАСС представитель следственного управления СК РФ по региону.

В настоящий момент ТАСС не располагает комментарием пресс-службы УФСБ по Волгоградской области.

По информации, размещенной на сайте администрации Михайловки, Фомина назначили главой городского округа 27 октября 2017 года. Он также является членом Волгоградского регионального политсовета партии "Единая Россия". В пресс-службе регионального отделения партии пока не смогли дать комментарий ТАСС про возможное задержание Фомина, отметив, что "информация уточняется".