Сотрудницу администрации Шатуры задержали за взятку

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Следователи задержали главу комитета по управлению имуществом администрации Шатуры за получение взятки в 150 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении председателя комитета по управлению имуществом администрации городского округа Шатуры. По данным следствия, подозреваемая получила взятку в размере 150 тыс. рублей за способствование в предоставлении в собственность земельного участка третьему лицу. После получения денег сотрудница была задержана", - сообщили в ГСУ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). В ходе следствия подозреваемая будет проверена на причастность к аналогичным преступлениям. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.