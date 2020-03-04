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Суд арестовал ректора Воронежского технического университета, подозреваемого во взятке

Сергей Колодяжный будет находиться под стражей до 28 апреля

ВОРОНЕЖ, 4 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Воронежа арестовал ректора Воронежского государственного технического университета Сергея Колодяжного, подозреваемого в получении взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Ранее в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ сообщали, что Колодяжного и четырех проректоров вуза задержали по подозрению во взяточничестве и мошенничестве. В среду в суде Колодяжный свою вину не признал, а также сложил с себя полномочия главы вуза.

"Избрать Колодяжному меру пресечения в виде заключения под стражу по 28 апреля 2020 года", - сказал судья.

Судья уточнил, что уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") в отношении Колодяжного было возбуждено 28 февраля. Его задержали 2 марта, он помещен в изолятор временного содержания.

Как сообщил ТАСС адвокат Колодяжного Сергей Коноплев, решение суда будет обжаловано. По данным источника в правоохранительных органах региона, остальных задержанных отпустили из ИВС. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия", после возбуждения уголовного дела Сергей Колодяжный лишился статуса сторонника партии. В 2014 году Колодяжный возглавил в Воронеже совет сторонников регионального отделения "Единой России", в 2015-м был избран по спискам партии депутатом думы Воронежской области, где возглавляет комитет по строительной политике.

По данным регионального следственного управления СК РФ, с января 2015 года по январь 2020-го ректор вуза Колодяжный получил от подчиненного взятку за покровительство в размере не менее 2 млн рублей, которые ранее были ему же выданы в виде премии. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") в отношении Колодяжного, а также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") по факту противоправных действий должностных лиц учебного заведения.

В новость внесены изменения (13:44 мск) - добавлены подробности.

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