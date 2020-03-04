Источник: в отношении владельца ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" возбудили новое дело

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил новое уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 57 млн рублей в отношении владельца сети ресторанов "Корчма "Тарас Бульба" Юрия Белойвана. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, бизнесмен скрылся от следствия, решается вопрос о его розыске.

Период инкриминируемого предпринимателю преступления относится к 2011-2014 годам. "После выставления инспекцией ФНС требования об уплате налога, пени, штрафа Беловайн в установленный срок (до 18 мая 2016 года) сумму недоимки в размере 57,3 млн рублей не оплатил, в связи с чем было принято решение о возбуждении в отношении бизнесмена уголовного дела по ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере")", - пояснил источник.

"На днях была попытка принудительного привода Белойвана для проведения следственных действий, однако его по месту жительства не оказалось. Соседи пояснили, что бизнесмен более месяца там не появлялся. Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск", - рассказал собеседник агентства, отметив, что подозреваемый покинул территорию РФ.

В июле 2019 года Басманный суд Москвы приговорил Беловайна к двум годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов. Сумма ущерба по делу составила 690 млн рублей. Спустя четыре месяца Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство об освобождении Белойвана от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью. По словам другого источника, инициатором возбуждения уголовного дела в отношении Беловайна является ФНС России, "а причиной такой реакции стал его отказ подписать мировое соглашение после освобождения из колонии".

В СК ранее сообщали, что Белойван не платил налоги с января 2011 по март 2014 года с восьми фактически руководимых им организаций.