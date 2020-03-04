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СМИ: число пострадавших на заводе Lotte Chemical в Южной Корее выросло до 56

Риска утечки опасных химикатов нет, передает агентство Yonhap

СЕУЛ, 4 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 56 человек пострадали в городе Сосан (провинция Чхунчхон-Намдо, Южная Корея) в результате пожара и взрыва на химическом заводе компании Lotte Chemical. Об этом сообщает в среду агентство Yonhap со ссылкой на пожарную службу.

Ранее агентство информировало о 36 пострадавших.

По данным пожарной службы, возгорание возникло около 03:00 (21:00 мск вторника) на участке, где осуществлялась перегонка нефти. Возгорание было ликвидировано спустя два часа силами 38 пожарных расчетов, риска утечки опасных химикатов нет. Пострадавшие направлены в ближайшую больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Информация о погибших не поступала.

В настоящее время большая часть завода закрыта, на месте происшествия работают полицейские и представители руководства компании. Пожарные сообщают, что взрыв на заводе произошел во время процесса сжатия нефти, однако точная причина устанавливается.

Исполнительный директор Lotte Chemical принес публичные извинения в связи с происшествием, при этом он заявил, что корпорация намерена предоставить компенсацию пострадавшим.

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Республика Корея
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