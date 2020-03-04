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В Москве задержали подозреваемых в похищении денег у пенсионеров

Ими оказались приезжий мужчина и ранее судимая жительница одной из стран ближнего зарубежья

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину и женщину, которые подозреваются в хищении денег у пенсионеров. Как сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, жертвами злоумышленников стали 63-летняя женщина и 91-летняя труженица тыла времен Великой Отечественной войны.

По словам Волк, к 63-летней пенсионерке в продуктовом магазине подошел молодой человек. Он отвлек ее разговором, в то время как его сообщница воспользовавшись моментом, вытащила кошелек из сумки женщины и скрылась. Только подойдя к кассе, потерпевшая обнаружила пропажу. В это же время на ее мобильный телефон стали приходить сообщения о снятии денег с похищенной банковской карты.

Женщина незамедлительно заблокировала свои счета и обратилась в полицию. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в течение суток задержали подозреваемых в зале ожидания Ленинградского вокзала. Ими оказались приезжий мужчина и ранее судимая жительница одной из стран ближнего зарубежья", - сказала представитель МВД.

Как выяснилось, задержанная также причастна к ограблению 91-летней труженицы тыла времен Великой Отечественной войны. Она пришла в квартиру потерпевшей и, представившись социальным работником, сообщила о якобы проводимой реформе и необходимости переписи имеющихся денег. "Поверив ей на слово, ничего не подозревающая женщина достала свои сбережения в сумме 200 тыс. рублей. Злоумышленница неожиданно выхватила деньги из ее рук и выбежала из комнаты. 94-летний супруг хозяйки квартиры пытался остановить подозреваемую, однако ей удалось вырваться и скрыться", - добавила Волк.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям о краже (ч. 2 ст. 158 УК РФ) и грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Подозреваемые арестованы.

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