В Петербурге задержали трех лжеполицейских, подозреваемых в похищении человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Трое мужчин задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в том, что, представившись сотрудниками полиции, похитили местного жителя и требовали у него деньги в счет несуществующего долга. Как сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу, возбуждено уголовное дело, подозреваемым уже избрана мера пресечения.

"Уголовное дело [возбуждено] по признакам преступлений, предусмотренных п. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). Двое подозреваемых заключены под стражу, в отношении другого подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение", - сказано в распространенном пресс-службой ГСУ СК по Санкт-Петербургу сообщении.

В ГУ МВД по городу и Ленинградской области журналистам сообщили, что ранее в полицию обратилась 28-летняя женщина, которая заявила, что неустановленные лица от дома №23 по проспекту Просвещения похитили ее 34-летнего мужа. Сотрудниками уголовного розыска совместно с Росгвардией были задержаны по местам проживания трое подозреваемых в возрасте от 47 до 57 лет. На данный момент уже установлено, что они, представившись полицейскими, с применением силы посадили потерпевшего в микроавтобус Hyundai и увезли в неизвестном направлении, требуя передать им деньги в сумме не менее 1 млн рублей в счет несуществующего долга.

"После того, как злоумышленникам стало известно об обращении супруги потерпевшего в полицию, они взяли обещание от мужчины вернуть денежные средства, затем он был отпущен", - добавили в ГУ МВД. Расследование уголовного дела продолжается.