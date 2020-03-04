Гособвинение просит семь лет колонии для экс-председателя правления Булгар банка

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Гособвинение просит наказание в виде семи лет колонии для бывшего председателя правления АО "Булгар банк" Сергея Довиденко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

"Гособвинение запросило для Довиденко семь лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишение права занимать должности, связанные с распоряжением финансовыми потоками", - проинформировали в пресс-службе.

Банк России отозвал у ярославского Булгар банка лицензию на осуществление банковских операций с 16 января 2017 года из-за наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Как ранее сообщала пресс-служба Ярославского областного суда, председатель правления АО "Булгар банк" Довиденко причинил своими незаконными действиями вред на общую сумму 223 млн 160 тыс. рублей. В результате была отозвана лицензия у банка на осуществление банковской деятельности.

Довиденко арестовали весной 2018 года, ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", позже ему также было инкриминировано преступление по ч. 4 ст. 159 "Мошенничество в особо крупном размере".

16 марта состоится заседание Ленинского районного суда Ярославля, на котором Довиденко обратится к суду с последним словом.