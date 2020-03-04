Мосгорсуд признал законным заочный арест двух сыновей бизнесмена Минца по делу о растрате

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобы на заочный арест Дмитрия и Александра Минцев - сыновей объявленного в международный розыск бизнесмена Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей при совершении незаконных операций со средствами банка "Открытие". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Басманного суда от 31 января об избрании в отношении Дмитрия и Александра Минцев меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания. Суд апелляционной инстанции постановил оставить жалобы без удовлетворения, решение Басманного районного суда - без изменения", - сказал представитель суда.

Минц и его сыновья заочно обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Уголовное дело возбуждено 17 сентября 2017 года. Согласно материалам дела, они скрываются в Лондоне и объявлены в международный розыск.

По версии следствия, летом 2017 года Борис Минц и председатель правления ФК "Открытие" Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО "О1 Груп Финанс". Следствие считает, что они совершили хищение активов банка на сумму 34 млрд рублей. Главным следственным управлением СК России в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата").

Ранее сообщилось, что Следственным комитетом в отношении Минца ведется проверка по заявлению председателя правления банка "ФК "Открытие" Михаила Задорнова. Следствие связывает сложившуюся ситуацию с необеспеченными облигациями "О1 Груп Финанс" на балансе финансовой корпорации "Открытие". В свою очередь в пресс-службе банка "Открытие" ТАСС сообщили, что в сентябре 2018 года банк действительно обращался в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка.