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У входа в редакцию кипрского интернет-издания прогремел взрыв

Зданию нанесен ущерб

НИКОСИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Полиция Лимасола приступила к расследованию обстоятельств взрыва, прогремевшего минувшей ночью у входа в офис информационной группы MC Digital Media, в котором расположена редакция интернет-издания Cyprus Times. Об этом сообщил начальник отдела уголовного розыска полиции города Иоаннис Сотериадис.

По его словам, в 2:10 ночи (3:10 мск) у входа в офис сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал, однако зданию, расположенному на улице Камелия, был нанесен ущерб. В частности, были повреждены стеклянные двери и витрина.

После взрыва на место происшествия прибыли не только полицейские, но и пожарная бригада. Расследование инцидента находится на начальной стадии, полиция выявляет мотивы организаторов преступления.

Владелец MC Digital Media Христос Марангос уже заявил, что действия злоумышленников не заставят никого замолчать. Он также пообещал, что сотрудники его издания продолжат, как и прежде, исполнять свой журналистский долг.

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Кипр
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