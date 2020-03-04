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Глава пресс-службы Мосгорсуда дала показания на процессе по делу об угрозах судье Минину

Ульяна Солопова рассказала, что под постом в Instagram, посвященном приговору Константину Котову, было много негативных комментариев. Среди них и был пост, содержавший угрозу убийством

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова дала показания на процессе по делу Михаила Квасова, который обвиняется в угрозе убийством судье Станиславу Минину, решением которого был приговорен к четырем годам колонии активист Константин Котов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По характеру работы я и мои сотрудники просматриваем соцсети: Instagram, Twitter, Facebook, VK. Под постом в Instagram, посвященном приговору Котову, был вал негативных комментариев" - сказала она. По ее словам, среди них был и пост, содержавший угрозу убийством. "Я сделала скриншот и написала докладную записку на имя председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, приложив свой скриншот к ней. Дальнейшие ее действия мне неизвестны", - отметила Солопова.

Квасов обвиняется по ч. 1 ст. 296 УК РФ ("Угроза убийством в отношении судьи"), вину он не признает. По словам его адвоката Ольги Пельше, Квасов не обращался непосредственно к Минину, а выразился абстрактно в адрес судей. Поэтому, считает защитник, состава преступления в действиях Квасова нет.

Ранее Басманный суд Москвы постановил принудительно поместить Квасова в Центр психиатрии имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы. В декабре он был отпущен под подписку о невыезде.

В ноябре прошлого года СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко. Публикации были посвящены процессу над Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца ОМОН на несогласованном митинге 3 августа 2019 года. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным. В рамках расследования уголовного дела об угрозах судье были задержаны Евгений Ерзунов, Алексей Вересов и Сергей Половец. Мещанский суд Москвы оштрафовал Ерзунова на 110 тыс. рублей, Вересова - на 160 тыс. рублей, дело в отношении Половца было прекращено.

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Россия
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Экспертиза признала вменяемым обвиняемого в угрозах убийством судье в Instagram
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