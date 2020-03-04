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В Твери задержали членов террористической ячейки

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, лидер террористической ячейки участвовал в боевых действиях в Сирии

ТАСС, 4 марта. Участников террористической ячейки - уроженцев одной из центрально-азиатских республик - задержали в Твери. Ее лидер участвовал в боевых действиях в Сирии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

"В Твери задержаны лица, причастные к оказанию ресурсной поддержки запрещенной в России международной террористической организации. Установлено, что лидер ячейки участвовал в боевых действиях против правительственных сил Сирийской Арабской Республики. Следственным подразделением возбуждены уголовные дела по признакам составов преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1, ч. 2 ст. 205.5, ст. 205.6 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации, содействие террористической деятельности и несообщение о преступлении террористической направленности")", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

О точном числе задержанных пока не сообщается. В пресс-службе отметили, что сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия для установления всех лиц, причастных к деятельности террористической ячейки.

Теги
РоссияТверская область
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