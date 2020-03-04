{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цеповязу предъявили обвинение в вымогательстве

Потерпевшим по эпизоду проходит предприниматель Александр Исюк

КРАСНОДАР, 4 марта. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение по статье о вымогательстве осужденному члену банды Цапков Вячеславу Цеповязу. Об этом ТАСС в среду сообщил адвокат некоторых потерпевших Генрих Хачатуров.

На эту тему

С 2010 по 2019 годы правоохранительные органы в Ростовской области возбудили новые уголовные дела против членов банды и неустановленных лиц из-за вымогательства. Часть из них передали в центральный аппарат СК РФ. В январе начались процессуальные действия с участием членов банды, которых осудили ранее. Приговоренный к пожизненному сроку Владимир Алексеев призналса в вымогательстве у предпринимателей Валерия Дорошенко, Сергея Холмового, Александра Исюка, Николая Гордика и братьев Дзюба, он также дал показания на соучастников. Цеповяза допросили в качестве подозреваемого, от дачи показаний он отказался.

"Цеповязу предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Это эпизод, где потерпевшим проходит Александр Исюк", - сообщил Хачатуров.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
СК выявил новый эпизод преступной деятельности при расследовании дела кубанского хирурга
По информации следствия, женщина без соответствующего медицинского образования предложила местной жительнице провести пластическую операцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС