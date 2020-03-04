Цеповязу предъявили обвинение в вымогательстве

КРАСНОДАР, 4 марта. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение по статье о вымогательстве осужденному члену банды Цапков Вячеславу Цеповязу. Об этом ТАСС в среду сообщил адвокат некоторых потерпевших Генрих Хачатуров.

С 2010 по 2019 годы правоохранительные органы в Ростовской области возбудили новые уголовные дела против членов банды и неустановленных лиц из-за вымогательства. Часть из них передали в центральный аппарат СК РФ. В январе начались процессуальные действия с участием членов банды, которых осудили ранее. Приговоренный к пожизненному сроку Владимир Алексеев призналса в вымогательстве у предпринимателей Валерия Дорошенко, Сергея Холмового, Александра Исюка, Николая Гордика и братьев Дзюба, он также дал показания на соучастников. Цеповяза допросили в качестве подозреваемого, от дачи показаний он отказался.

"Цеповязу предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Это эпизод, где потерпевшим проходит Александр Исюк", - сообщил Хачатуров.