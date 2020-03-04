Мосгорсуд обязал Басманный суд рассмотреть жалобу избитой на акции активистки Сосновской

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об отказе рассмотреть жалобу избитой на несанкционированной акции активистки Дарьи Сосновской на бездействие СК. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Федор Сирош.

"Мосгорсуд отменил решение Басманного суда об отказе в рассмотрении жалобы и обязал суд первой инстанции повторно рассмотреть жалобу Сосновской на бездействие СК", - сказал защитник.

По словам Сироша, суд огласил лишь вводную и резолютивную часть. "Я обжаловал решение Басманного суда по многим основаниям. Когда будет готова мотивировочная часть, посмотрим, что там будет указано", - сказал он.

В интернете ранее был опубликован видеоролик, на котором видно, как двое полицейских задерживают девушку на несанкционированной акции, устроенной уже после согласованного митинга 10 августа 2019 года, и один из них бьет задержанную в область живота. В отношении задержанной активистки Дарьи Сосновской был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Ее защита обратилась в СК, который в свою очередь передал заявление в Росгвардию. После этого адвокаты обратились с жалобой на бездействие СК в Басманный суд, который отказал им в ее рассмотрении.