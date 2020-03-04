Главу судостроительной корпорации "Ак Барс" просят арестовать по делу о даче взятки

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Следственные органы просят Хамовнический суд Москвы отправить в СИЗО депутата Государственного совета Татарстана шестого созыва и генерального директора судостроительной корпорации "Ак Барс" Рената Мистахова, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Хамовнический суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мистахова Рената Искандеровича, обвиняемого в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере")", - сказал представитель суда.

По его словам, судебное заседание начнется в ближайшее время.

По данным источника в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении обвиняемого связано с госконтрактами. Дело ведет Главное военное следственное управление СК России.

Как сообщалось ранее, военные следователи в прошлом году опросили Мистахова в качестве свидетеля по делу о взятке в особо крупном размере в отношении высокопоставленного сотрудника департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Юрия Ефимова. Кроме того, 11 декабря 2018 года военное следствие провело личный обыск Мистахова в кабинете следователя, который Мосгорсуд признал законным.

Судостроительная корпорация создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане. В состав корпорации вошли профильные предприятия холдинговой компании: Зеленодольский завод имени А. М. Горького, Казанский завод "Электроприбор", "Ак Барс металл", "Адриа винч Зеленодольск", "Волгататсудоремонт". Планируется, что в дальнейшем в состав корпорации войдут и другие предприятия и организации судостроительной направленности.