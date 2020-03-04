СК выявил новый эпизод преступной деятельности при расследовании дела кубанского хирурга

КРАСНОДАР, 4 марта. /ТАСС/. Следователи в Краснодаре выявили новый эпизод преступной деятельности в рамках расследования уголовного дела против врача-хирурга, которая обвиняется в оказании некачественных услуг. Об этом в среду сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении хирурга и руководителя частной клиники в Краснодаре по факту оказания услуг ненадлежащего качества. По предварительной версии следствия, диплом, по которому работала Алена Верди, является поддельным. Главврач клиники, где она работала, сообщал, что кроме учреждения хирург проводила операции в подпольных условиях. В настоящее время в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"В ходе расследования уголовного дела следователем выявлен еще один эпизод преступной деятельности женщины. По данным следствия, в марте 2015 года врач-хирург предложила местной жительнице провести пластическую операцию - круговую блефоропластику с одномоментной лабиопластикой. <…> в связи с отсутствием у фигурантки соответствующего медицинского образования, ее действия привели к возникновению у пациентки асимметрии глазных щелей, рубцовых изменений в области век, ретракции и выворота нижних век, которые повлекли причинение тяжкого вреда здоровью пациентки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 37-летняя врач хирург обвиняется в двух эпизодах оказания некачественных медицинских услуг и пяти эпизодах оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей. Расследование уголовных дел продолжается.