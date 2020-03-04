В Литве задержали руководителя организации русскоязычной молодежи

ВИЛЬНЮС, 4 марта. /ТАСС/. Руководитель организации русскоязычной молодежи "Ювенис" Алексей Грейчюс задержан в Клайпеде полицией в рамках начатого досудебного расследования по факту шпионажа. Об этом сообщил в среду ТАСС экс-депутат Клайпедского горсовета Вячеслав Титов.

"Грейчюс был во вторник задержан полицией на двое суток. Об этом мы узнали от его близких", - сказал Титов. Действия властей он оценил как попытку "запугать тех, кто хочет дружить с Россией, неравнодушен к своей исторической родине". "За это людей готовы записать в шпионы. Считаю это неслучайным и связанным с предстоящим празднованием 75-летия Победы", - отметил Титов.

Он напомнил, что Грейчюс ранее был в числе организаторов празднования 9 Мая в Клайпеде, годовщин освобождения города. К 70-летию этого события в 2015 году "Ювенис" издал и передал в библиотеки школ Клайпеды брошюру, посвященную освобождению города-порта.

Во вторник также была задержана и опрошена депутат Клайпедского горсовета Элла Андреева, избранная жителями от комитета "Титов и справедливость". После опроса она была отпущена, однако у нее изъяли компьютер, все телефоны и некоторые бумаги. Электронные средства Андреевой возвращены не были. В четверг ее опрос должен быть продолжен.