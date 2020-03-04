Арест экс-губернатора Ивановской области сократили на полтора месяца

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Апелляционная инстанция после жалобы защиты вернула в Басманный суд Москвы дело по мере пресечения в отношении бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, которого арестовали до 30 апреля, срок содержания Конькова под стражей сократили до 14 марта. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Анна Коткова.

"Апелляционная инстанция отменила по нашей жалобе постановление об аресте Павла Алексеевича [Конькова] до 30 апреля, вернув его на новое рассмотрение в Басманный суд с иным составом судей. Ходатайство должно быть рассмотрено в срок до 14 марта", - сказала собеседница агентства.

По словам адвоката, защита по-прежнему настаивает на изменении меры пресечения на домашний арест, залог или подписку о невыезде с личным поручительством двух депутатов Госдумы. "Мы надеемся, что будет учитываться состояние здоровья моего подзащитного. В настоящий момент он выписан из больницы, находится в изоляторе, но чувствует себя плохо. Из-за хронического диабета тяжелой формы он ежедневно вынужден колоть себе по 150 единиц инсулина", - сказала Коткова.

Конькова задержали в собственном доме в Иванове по уголовному делу о коррупции 31 мая прошлого года, затем он был отправлен в Москву. Басманный суд Москвы арестовал экс-губернатора до 30 июля, а позже продлевал этот срок, 27 января 2020 года суд продлил Конькову срок содержания в СИЗО до 30 апреля.

Коньков проходит по делу вместе с управляющим директором ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрием Гришиным, также задержанным в июне 2019 года в Воронеже. Дело в отношении Конькова и Гришина возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По версии следствия, Коньков, Гришин и пока неустановленные лица совершили хищение около 700 млн рублей бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "Продо".