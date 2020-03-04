Суд отменил оправдательный приговор реаниматологу из Вологды по делу о смерти ребенка

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил оправдательный приговор врачу-реаниматологу Вологодской областной клинической больницы Алексею Смирнову, ранее осужденному за смерть пятилетней пациентки. Об этом сообщается в среду на сайте суда.

Врач был осужден за причинение ребенку смерти по неосторожности, а затем был оправдан. "Судебная коллегия по уголовным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции, проверив материалы уголовного дела, изучив доводы кассационной жалобы и кассационного представления, отменила апелляционный приговор областного суда и направила дело на новое апелляционное рассмотрение в судебную коллегию по уголовным делам Вологодского областного суда в ином составе судей", - говорится в сообщении.

В феврале 2017 года Вологодский городской суд установил, что Смирнов оказал несвоевременную и недостаточную помощь пятилетнему ребенку, доставленному в стационар в тяжелом состоянии, что привело к смерти пациента. Суд признал врача виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к двум годам колонии-поселения с запретом на врачебную деятельность на 2,5 года.

В октябре 2019 года Вологодский областной суд рассмотрел повторно проведенную экспертизу по делу, отменил приговор городского суда и вынес оправдательный приговор, в связи с отсутствием в действиях врача состава преступления, признав его право на реабилитацию. В повторной экспертизе отмечалось, что врач выполнил все этапы оказания медицинской помощи ребенку с проблемами с сердцем и прогрессирующей пневмонией. Прокурор Вологодской области и потерпевшая сторона не согласились с выводами второй экспертизы и подали жалобу на оправдательный приговор.

Судебный процесс по делу реаниматолога вызвал широкий резонанс. Национальная медицинская палата под руководством хирурга Леонида Рошаля вступилась за доктора. "Реальный срок заключения ставит крест на жизни и профессиональной деятельности врача, имеющего большой практический опыт. Это приговор не только нашему коллеге, но и всему медицинскому сообществу, который неизбежно приведет к увеличению дефицита кадров в нашей отрасли", - отметил Рошаль в своем письме губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову, просив детально разобраться в ситуации.