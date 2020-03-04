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Заключенные устроили погром в мордовской колонии, где сидит экс-полковник Захарченко

Осужденные жгли матрасы, били стекла и оскорбляли администрацию

ТАСС, 4 марта. Заключенные устроили погром в мордовской исправительной колонии №5, где содержится бывший полковник Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию. Об этом в среду сообщил ТАСС председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов.

"Произошел инцидент в ночь с 13 на 14 февраля. В ночное время [заключенные] начали жечь матрасы, бить стекла, выкрикивать оскорбления в сторону администрации. Все это сотрудники колонии подавили в итоге", - сказал Крутов.

По его словам, участников инцидента уже удалось установить, а материалы дела передали в Следственный комитет и прокуратуру. По информации СМИ, зачинщик беспорядков жаловался на побои со стороны сотрудников колонии. При этом, как утверждает Крутов, жалобы он высказал уже после инцидента.

В результате произошедшего никто не пострадал. Захарченко в инциденте не участвовал.

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РоссияМордовия
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