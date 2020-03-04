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В Москве арестовали мужчину, ранившего ножом охранника торгового центра

Им оказался 20-летний приезжий из ближнего зарубежья

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мужчина в ходе конфликта у торгового центра в районе Марьино на юго-востоке Москвы ранил ножом оппонента, полиция задержала подозреваемого, он арестован. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлен 33-летний мужчина с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. "Сотрудники полиции установили, что у торгового центра в районе Марьино между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из его участников предположительно ножом нанес удар потерпевшему", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), был задержан подозреваемый, им оказался 20-летний приезжий из ближнего зарубежья.

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, в ходе конфликта пострадал охранник торгового центра.

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