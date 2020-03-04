Саперы обезвредили под Калининградом 100-килограммовую авиабомбу времен ВОВ

КАЛИНИНГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты Невского спасательного центра МЧС России в среду обезвредили в Калининградской области 100-килограммовую фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Сверхопасная находка, не утратившая своих поражающих свойств спустя почти 75 лет после окончания боев на этой земле, третья по счету на текущей неделе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 советского производства времен войны на этот раз была обнаружена в районе поселка Липовка Мамоновского городского округа. В 17:30 мск она была уничтожена на Правдинском полигоне Минобороны РФ", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, две предыдущие, также 100-килограммовые авиабомбы, были обезврежены пиротехнической группой Невского спасцентра МЧС в городе Балтийске и поселке Ломово Гусевского района в минувшие понедельник и вторник.

С начала 2020 года специалисты из Санкт-Петербурга, которые с 2019 года регулярно распоряжением главы ведомства по просьбе губернатора региона командируются в Калининградскую область, обезвредили уже шесть бомб, а также почти 400 других боеприпасов военной поры.

На территории самого западного российского региона в ходе Восточно-Прусской наступательной операции Красной армии на завершающем этапе войны велись ожесточенные бои с гитлеровскими войсками. До сих пор земля таит многие тысячи взрывоопасных предметов. Только в прошлом году группами разминирования Балтийского флота было уничтожено на военных полигонах методом подрыва более 7,5 тыс. различных боеприпасов военных лет.

В прошлом году на территории области было обнаружено и обезврежено 54 авиабомбы различного калибра, 44 из них, а также свыше 1,5 тыс. других взрывоопасных предметов на счету специалистов Невского спасцентра, которые тогда работали здесь с апреля по октябрь.